رئیس الجمهوریة قواتنا المسلحة تضمن أمن المنطقة

العالم - ايران

وقال السيد رئيسي الیوم الثلاثاء، في مراسم تكريم يوم الجيش للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تجمع القادة العسكريين إن جيشنا اليوم جيش مجهز وحديث ولديها معدات متطورة محلية وإيرانية الصنع .

وقال: بينما تستورد بعض الجيوش والقوات المسلحة في دول أخرى معداتها، فإن الجيش الإيراني مزود بمعداته الخاصة اعتمادا على المعرفة الحديثة والقدرات المحلية.

وانطلق اليوم الثلاثاء (18 أبريل) استعراض عسكري للجيش الإیراني احتفاءً بيومه وبالبطولات الملحمية للقوات البرية، بجوار المرقد الطاهر للإمام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران.

وحضر مراسم الاستعراض رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، وكبار قادة القوات المسلحة الإیرانیة .

وتشارك فی الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة.

كما سيتم عرض جزء من الإنجازات والمعدات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية والمسیرات الإیرانیة.

یذکر أنه قال المتحدث باسم الجيش أمير شاهين تقي خاني، خلال تهنئته بيوم الجيش: عشية الذكرى الـ44 لصدور رسالة الإمام الخميني. (رض) إعلان يوم 29 فروردين (18 ابريل) عيدًا للجيش، سيتم إجراء استعراض للوحدات القتالية أمام المرقد الطاهر للإمام الخميني (رض) وبحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلاد.

أوضح أنه نظرا لتزامن شهر رمضان المبارك مع هذه المناسبة العطرة، سيقام الإستعراض العسكري دون حضور وحدات المشاة، مضيفا: سيقام عرض للوحدات المتحركة في مراكز المحافظات الأخرى في البلاد بالإضافة إلى العاصمة طهران.

وصرح المتحدث باسم الجيش: سيتم عرض جزء من القوة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شكل وحدات محمولة بالسيارات وفي نفس الوقت سيتم عرض القوات البحرية التابعة للجيش في المياه الجنوبية للبلاد وسيقوم عدد كبير من مقاتلي سلاح الجو والمروحيات التابعة للجيش باستعراض قوّة مُهيب.

وتحتفل إیران كل عام، بیوم الجیش باستعراض عسكري، یتم فیه عرض وحدات الجیش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ المختلفة، كما یتم عرض صواریخ قصیرة، ومتوسطة وبعیدة المدی، وكذلك المقاتلات وسائر الأدوات والأسلحة للجیش خلال هذا الإستعراض.

یتبع..