قائد سلاح البحر: القرصنة البحرية في المنطقة تعود لتواجد أميركا غير المبرر

العالم - ايران

وأكد الادميرال ايراني في تصريح ادلى به على هامش مشاركته في مراسم العرض العسكري الذي اقيم اليوم الثلاثاء بجوار المرقد الطاهر للامام الخميني طاب ثراه بمناسبة يوم الجيش، أن رسالة هذا الاستعراض العسكري الى تلك القوات هي أن تواجدها يؤدي الى خلق المعاناة لشعوب المنطقة، فيما تراقب القوات الايرانية كل تحركاتهم.

وتابع قائلا: ان اللافت في الأمر هو أن الأميركان عندما يحتاجون الى مساعدة لسفنهم لا يستجيب لهم أحد، الا ان الايرانيين يساعدونهم رغم أن حضورهم لايجدي نفعا والافضل لهم مغادرة المنطقة والعودة الى منازلهم.

وأشار الاميرال " ايراني " الى المفاخر التي يسجلها الشبان الايرانيون الغيارى والطلبة الجامعيون الاعزاء في الوقت الحالي، مؤكدا أن هؤلاء استطاعوا صناعة معدات تحتاجها ايران في مختلف انواع المحيطات في أبعد المناطق البحرية في العالم.

ورأى أن تواجد ايران في البحار سيؤدي الى اطلاع شعوب العالم على قوتها في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والدولية والعلمية، مؤكدا أن سلاح البحر يؤدي واجبه في هذا الخصوص على أفضل وجه ممكن.

واستطرد قائلا: لقد استطعنا ايصال رسالة الشعب الايراني العزيز ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ما انفكت تدافع عن السلام والصداقة ودعم المظلومين وارساء السلام العالمي الى دول العالم، فيما كانت رسالته في هذه المناورات الى العدو، هي أن الايرانيين سينفذون مشاريعهم اذا ما قرروا ذلك.

وأكد المسؤول في ختام حديثه أن الشعب الايراني اذا اعتمد الصبر في بعض المواقع انما يمتثل لأمر مولاه ومعتقداته الدينية، داعيا الأعداء الى يعلموا جيدا بأن قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني هي الآن أقوى وأعلى مما كانت عليه في الماضي بالرغم من وجود مثلث التهديد والحظر والمؤامرات.