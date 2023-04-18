ايران.. اجواء قبل العيد في مدينة أهواز + فيديو

العالم - مراسلون

ماقبل العيد بايام في اهواز فهو عيد، اجواء تتسم بمظاهر تنبثق منها روائح عيد الفطر السعيد، زحام شديد تشهده المدينة، فالكل يقدم لشراء ملابسه الجديدة مهما كان سعرها باهضاً ففرحة العيد أكثر سعراً بالنسبة اليهم.

شراء حلويات العيد وما يتبعها من طوي للخلافات هي مايسبق توجه أهالي أهواز قبل العيد.

محلات مكتظة بالصغار والكبار وملابس شعبية تغوص فيها الالوان والتصاميم لدرجة يحتار المتبضع في الاختيار، والكل جاءوا مستبشرين بقدوم العيد.

بعد ان قضت أجمل الأيام وأعظمها منزلة بدأ العد التنازلي لعيد الفطر السعيد وبداية التحضيرات له، تحضيرات واستعدادات يستشعر من خلالها المواطن الاهوازي انها تمثل قيماً وعادات متوارثة لطالما کانت ولازالت تمثل علی رأس اولويات ثقافته وعاداته.