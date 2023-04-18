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إيقاف قياديين بارزين في حركة النهضة التونسية

إيقاف قياديين بارزين في حركة النهضة التونسية
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أوقفت السلطات التونسية قياديين بارزين في حركة النهضة، إضافة إلى المسؤول السابق عن العمل الطلابي بالحركة.

العالم- تونس

ووفق موقع"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أكدت عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، المحامية منية بوعلي، أنه تم إيقاف القياديين بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني والمسؤول السابق عن العمل الطلابي بالحركة محمد شنيبة.

وأشارت بو علي، الى أنه تم اقتيادهم الى ثكنة العوينة في انتظار استنطاقهم، مؤكدة أنه تم منع هيئة الدفاع عن حضور جلسات الاستنطاق على حد قولها.

وأوضحت عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحركة، بأن الهيئة ليس لديها أي معطيات حول التهم الموجهة إليهم.

يشار الى أن فرقة أمنية داهمت مساء أمس الإثنين منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتونس العاصمة، واقتادته الى ثكنة العوينة بعد تفتيش منزله على خلفية قضية تتعلق بتصريحات، كان أدلى بها خلال الآونة الأخيرة، ووصفتها وزارة الداخلية التونسية بالتحريضية.

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