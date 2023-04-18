مستوى قياسي جديد لبورصة طهران

العالم - ايران

وأنهى المؤشر العام الجلسة على مستوى 2,325,434 نقطة والذي يعد مستوى قياسي جديد.

وتداولت السوق اكثر من 24 مليار سهم وورقة مالية في اطار 1.1 مليون صفقة بقيمة 16477 نقطة. ( الدولار بمنصة " نيما" = 379 الف ريال).

وقادت صعود المؤشر أسهم غدير للاستثمار ومصرف "ملت" و" خاورميانة" القابضة للمعادن و" شستا " الاستثمارية و"ايران خودرو " للسيارات والملاحة البحرية.

وبالسوق الموازي الايراني صعد مؤشره الرئيسي 356 نقطة الى مستوى 29308 نقاط بتداول اكثر من 10 مليارات سهم في اطار 563 الف صفقة بقيمة 481.920 تريليون ريال.