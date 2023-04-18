شاهد.. مخيم جنين بين السنة النار والمقاومة تصمد

العالم - فلسطين

واندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمخيم.

وشوهدت قوات الاحتلال تقتحم المخيم بشاحنة مدنية، فيما اعتلى بعض الجنود القناصة أسطح المنازل.

من جهةٍ أخرى، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن قوة خاصة من وحدة "دفدفان" اقتحمت المخيم واعتقلت فلسطينيين اثنين بحسب أنباء أولية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة صوب مخيم جنين، حيث تستمر اشتباكات عنيفة هناك بين المقاومين وقوات الاحتلال حتى هذه اللحظة.

وقالت المصادر: إن قناصة الاحتلال تتمركز في عدد من المناطق في جنين وتخلف إصابتین بالرصاص بالأطراف وصلت مستشفى جنين الحكومي، في حين تواصل قوات الاحتلال اطلاق النار صوب سيارة إسعاف فلسطينية داخل المخيم.