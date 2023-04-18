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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل دمشق اليوم للقاء الرئيس بشار الأسد
امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش: الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا
وسيط الأمم المتحدة: نحتاج لرؤية وقف إطلاق نار يمني وأن تمتنع الأطراف عن استخدام تدابير اقتصادية أداة للأعمال العدائية
الأمم المتحدة: ما يجري في السودان يؤثر على قدرتنا في الوصول للمناطق النائية
البرهان: قائد قوات الدعم السريع تمرد ضد الدولة وسيخضع للمحاكمة إذا تم القبض عليه
مصادر سودانية: اشتباكات بالقرب من قيادة الجيش ومنطقة جبرة جنوبي العاصمة الخرطوم
مصادر فلسطينية: الاعلام العبري يتحدث عن اطلاق نار على شابة فلسطينية قرب مفرق (عتصيون) شمال الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
الهيئة العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي: نحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي
غوتيريش يحث كل من له نفوذ على استخدامه لدعم جهود إنهاء العنف في السودان واستعادة النظام
امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش يندد بشدة بتفجر القتال في السودان ويناشد قادة الطرفين وقف الأعمال القتالية واستعادة السلام وبدء حوار
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل دمشق اليوم للقاء الرئيس بشار الأسد
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش
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