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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل دمشق اليوم للقاء الرئيس بشار الأسد

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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