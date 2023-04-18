بشار الأسد يستقبل وزير خارجية السعودية في دمشق

العالم- سورية

وكان وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، منصور عزام كان في انتظار وزير الخارجية السعودي في مطار دمشق.

وتأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.

وكانت المملكة العربية السعودية وسوريا قد اعلنتا خلال الأيام الماضية عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

جاء ذلك فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودي والسوري في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السوري أعرب عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول العربية تجري مباحثات حول إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها فيها في العام 2011.