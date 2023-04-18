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اعتصام عدد من المتقاعدين العسكريين في مركز بيروت 

اعتصام عدد من المتقاعدين العسكريين في مركز بيروت 
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

شهد محيط مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء خلال انعقاد جلسة اعتصام عدد من المتقاعدين العسكريين في مركز العاصمة بيروت.

العالم - لبنان

ووصلت مجموعات من حراك المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الادارات العامة الى ساحة رياض الصلح للمشاركة في الاعتصام الذي يقام ضد سياسات الحكومة تجاه المتقاعدين وحسم رواتبهم"، وذلك وسط انتشار امني كثيف لقوى الامن الداخلي والجيش.

وقد حاولت مجموعة من المتقاعدين اجتياز الشريط الشائك للدخول الى السرايا الحكومية.
و عندما حاول عدد من المعتصمين إزالة الشريط الشائك بمحيط السراي الحكومي القوى الامنية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

من جهتها، طلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، والابتعاد عن السياج الشائك في ساحة رياض الصلح، والالتزام بتوجيهات العناصر المولجة حفظ الأمن والنظام في المكان.

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