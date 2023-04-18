الأسرى الفلسطينيون.. معاناة مستمرة وتجاهل دولي

العالم - البوصلة

نادي الاسير الفلسطيني اعلن ايضا أن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز الألف، داعيا الى ايجاد آليات لإنهاء معاناة الأسرى، الذين يعانون من اوضاع صحية سيئة للغاية بالاضافة الى الاهمال الطبي المتعمد ، واحيانا تتم محاولة اغتيالهم عبر حقنهم بالامراض السارية والخطيرة.

وفي يوم القدس العالمي ورغم الحواجز وتقييد الدخول اليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي الا أن أكثر من ربع مليون فلسطيني استطاعوا الوصول الى مدينة القدس المحتلة وأداء الصلاة بالمسجد الاقصى المبارك في الجمعة الرابعة من الشهر الفضيل.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول ملف الاسرى ما هي اخر التطورات فيه؟ والسلطة الفلسطينية لماذا لا تلجأ للمنظمات الدولية لحل ملف الاسرى؟والاحتلال بصورة مستمرة ينفذ حملات الاعتقال بحق ابناء الشعب الفلسطيني، كلما اقتحم منطقة اعتقل العشرات من ابنائها، الى متى سيبقى يمارس مثل هذه الانتهاكات دون رد واضح؟وهل يمكن اللجوء الى المحاكم الدولية في قضايا الاسرى الفلسطينيين؟ والى متى سيواصل الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري وهي سياسة تنتهك حقوق الانسان واوجدها المستعمر البريطاني وقد بدأ يتنصل منها؟



كما يبحث البرنامج في إمكانية ان نرى عمليات جديدة للمقاومة في الضفة والقدس والداخل المحتل لوضع سياسة ردع بالنسبة للاعتقال مشابهة لقضية المسجد الاقصى مثلا؟ والدول العربية له بيدها ما تقدمه للاسرى والضغط من اجل ان ينالوا حريتهم؟ وما هو دور المجتمع الدولي ايضا؟



ضيوف البرنامج:

- ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين من رام الله



- ابو مجاهد اسماعيل مسؤول حركة الجهاد الاسلامي في سوري من دمشق



-مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...