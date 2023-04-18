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الخارجية السعودية: المملكة حريصة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية

الخارجية السعودية: المملكة حريصة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية.

العالم - السعودية

وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على صفحتها في "تويتر"، إن "زيارة سموه إلى سوريا تأتي في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، وزير الخارجية السعودي الذي وصل إلى دمشق في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق في إطار استئناف العلاقات السورية - السعودية، وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.

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الخارجية السعودية: المملكة حريصة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية