مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

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وقالت الهيئة الفلكية إن تنبؤاتها تستند إلى معلومات فلكية، وأن الموعد الدقيق للعيد لن يتم تأكيده إلا من قبل الجهات المعنية بناء على رؤية الهلال الجديد.

وتتحرى الجالية الإسلامية يوم الخميس 20 أبريل 2023، عن هلال شوال، لكن بحسب ملاحظة المركز، لن يكون مرئيا بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

وقالت الهيئة في بيان إن "رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة باستخدام تلسكوب في معظم دول العالم العربي والإسلامي باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا تبدأ من ليبيا، لكن اكتشافه يظل صعبا للغاية ويتطلب تلسكوبا دقيقا، ومراقبة احترافية وظروف جوية استثنائية.

واضافت، إن حدوث كل هذه العوامل نادر الحدوث ولذلك لا يتوقع رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في الوطن العربي إلا في الظروف المذكورة".

لذلك، بما أن رؤية الهلال شرط أساس لبداية الشهر، فمن المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 أبريل. لكن مركز الفلك الدولي حث الناس على الإبلاغ عن أي مشاهد للهلال اعتبارا من يوم الخميس.