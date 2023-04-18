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'تحذير مرعب' من بوتين للغرب بشأن أوكرانيا

'تحذير مرعب' من بوتين للغرب بشأن أوكرانيا
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

كتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تحليق قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو – 95 إم إس"، فوق بحري بيرنغ وأوخوتسك كان بمثابة تحذير من الرئيس بوتين للغرب بسبب الأحداث في أوكرانيا.

العالم - روسيا

ووفقا للمقال: "اليوم، أرسل فلاديمير بوتين قاذفتين نوويتين من طراز تو – 95 إم إس، فوق بحر بيرنغ وأوخوتسك لإظهار القوة المرعبة للغرب.. المناورات المفاجئة التي وصفت بأنها اختبار للجاهزية القتالية، تجري وسط توترات مع الغرب بسبب الأزمة في أوكرانيا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا، أن جميع طلعات الطائرات بعيدة المدى تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

وبقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إجراء فحص لقوات أسطول المحيط الهادئ منذ 14 أبريل، وتشارك وحدات الطيران بعيد المدى والدعم في المناورات.

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