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لافروف: واشنطن أساءت بشكل موقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة

لافروف: واشنطن أساءت بشكل موقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن أساءت بشكل صارخ استخدام موقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بعدم إصدار تأشيرات لجميع أعضاء الوفد الروسي.

العالم - أوروبا

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فنزويلا: "نعم، لقد حصلنا على تأشيرات، ولكن كما هو الحال دائما، تم ذلك من خلال إساءة استخدام جسيمة لموقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، فقد ترددوا لفترة طويلة، ثم أصدروا التأشيرات، ولكن ليس للوفد بأكمله، بعض موظفينا لم يكونوا ضمن هذه القائمة. صحافيونا كما قلت لم يتم إصدار تأشيرات لهم على الإطلاق".

وفي الوقت نفسه، شدد لافروف على أن واشنطن لم تشرح بأي شكل من الأشكال تصرفاتها في مسألة إصدار التأشيرات.

ووعد وزير الخارجية الروسي، الصحفيين الروس، أن موسكو ستدافع عن إمكانية الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وقال: "لا تقلقوا، سندافع عن حقوقكم، ما زال هناك وقت، ليس بالكثير، لكنه ما زال باقيا". وأضاف "لا أعرف كيف ستنتهي هذه المواجهة لكننا سنشارك نتائج جهودنا لاحقا".

وتأتي تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

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لافروف: واشنطن أساءت بشكل موقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة

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