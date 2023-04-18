الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

ستولتنبرغ: على دول الناتو نقل المزيد من الأسلحة إلى كييف

ستولتنبرغ: على دول الناتو نقل المزيد من الأسلحة إلى كييف
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة إلى أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وأشار ستولتنبرغ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحن ندرك الكم الهائل من الأسلحة والذخيرة والمواد التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا، لكننا بحاجة إلى نقل المزيد".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وأكدت روسيا في أكثر من مناسبة أن "الناتو" والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة دفعت سلطات كييف باتجاه التصعيد، ودعمتها عسكريا حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وحذرت موسكو باستمرار من أن ضخ الأسلحة لنظام كييف سيؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا، وإطالة أمد الصراع، ولن يسهم في التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

تصنيف :

روابط ذات صلة

اوكرانيا لن ترضى بأي قرار سوى الدعوة للانضمام إلى حلف الناتو

البرازيل تحذر الناتو بشأن التواجد قرب حدود روسيا

زاخاروفا: الناتو بلغ من العمر عتيا وحان وقت التقاعد

كيف يُقرأ موقف روسيا توسع الناتو على حدودها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ستولتنبرغ: على دول الناتو نقل المزيد من الأسلحة إلى كييف

لافروف: واشنطن أساءت بشكل موقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة

هذه الثمانية عوامل 'تضمن صحة قلبك' و'العيش عمرا مديدا'

روايات مصورة لمواطني المخيم بشأن اقتحام جنين اليوم +فيديو وصور

الإنفتاح السعودي على سوريا في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية + فيديو

الصين بصدد رفع علاقاتها مع كوريا الشمالية نحو 'مستوى أعلى'