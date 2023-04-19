الرئيس المكسيكي يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

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وجاءت تصريحاته بعد عدة أيام من إعلان صحيفة "واشنطن بوست" عن "توترات واضحة بين البحرية المكسيكية والجيش"، مستشهدة بإيجاز عسكري أمريكي تم الكشف عنه في تسريبات عبر الإنترنت لسجلات عسكرية أمريكية سرية.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "سنعمل الآن على حماية المعلومات من البحرية ووزارة الدفاع لأننا هدف للتجسس من قبل البنتاغون".

ولم يرد البنتاغون على الفور على طلب للتعليق، ووصف التسريب بأنه "عمل إجرامي متعمد".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الوثيقة المذكورة جاءت من اتصالات تم اعتراضها لمسؤولين مكسيكيين.

ووصف لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، معلومات المخابرات الأمريكية في التسريبات بأنها "تدخل غير مشروع وسافر لا ينبغي تقبله تحت أي ظرف"، مضيفا أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما "سبلا للتعاون".