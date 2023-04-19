الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس المكسيكي يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

الرئيس المكسيكي يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بالتجسس على حكومته بعد تسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية.

العالم - الأميرکيتان

وجاءت تصريحاته بعد عدة أيام من إعلان صحيفة "واشنطن بوست" عن "توترات واضحة بين البحرية المكسيكية والجيش"، مستشهدة بإيجاز عسكري أمريكي تم الكشف عنه في تسريبات عبر الإنترنت لسجلات عسكرية أمريكية سرية.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "سنعمل الآن على حماية المعلومات من البحرية ووزارة الدفاع لأننا هدف للتجسس من قبل البنتاغون".

ولم يرد البنتاغون على الفور على طلب للتعليق، ووصف التسريب بأنه "عمل إجرامي متعمد".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الوثيقة المذكورة جاءت من اتصالات تم اعتراضها لمسؤولين مكسيكيين.

ووصف لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، معلومات المخابرات الأمريكية في التسريبات بأنها "تدخل غير مشروع وسافر لا ينبغي تقبله تحت أي ظرف"، مضيفا أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما "سبلا للتعاون".

روابط ذات صلة

رئيس المكسيك ينتقد المشرعين الأمريكيين: لسنا مستعمرة أمريكية

الرئيس المكسيكي يدعو بايدن لإنهاء "ازدراء" واشنطن لأميركا اللاتينية

100 ألف مكسيكي يتظاهرون احتجاجا على الإصلاحات الانتخابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس المكسيكي يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

السودان.. تجدد الاشتباكات المسلحة في محيط القيادة العامة بالخرطوم

وزير الخارجية التونسي يصف زيارة نظيره السوري بـ'التاريخية'

ستولتنبرغ: على دول الناتو نقل المزيد من الأسلحة إلى كييف

لافروف: واشنطن أساءت بشكل موقف الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة

هذه الثمانية عوامل 'تضمن صحة قلبك' و'العيش عمرا مديدا'