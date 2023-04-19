الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشباب التركي: نصوت لمن يكون له برنامج اقتصادي قوي + فيديو

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أنقرة (العالم) 2023.04.19 – كشفت هيئة الإحصاء التركية أن من بين أكثر من 62 مليون ناخب تركي، يوجد نحو 13 مليونا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، وأوضحت أن 6 ملايين من هؤلاء الناخبين الشباب سيكون لهم الحق في التصويت للمرة الأولى.. ويأتي التنافس على هذه الفئة في ظل واقع اقتصادي تأثر به الشباب كثيرا.

العالم تركيا

في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات التركية من موعدها منتصف الشهر القادم تبحث التحالفات الانتخابية بشكل حثيث عن فرصها في صفوف الناخبين.

ولعل الشباب هي فئة الحسم.. فئة سوادها الأعظم ينظر للتحالفات من بوابة الاقتصاد وما ستحمل برامجها للمستقبل القريب.

وفي حديث لمراسلنا يقول شاب من أنقرة: "أنا كشاب تركي سأنتخب المرشح الذي يملك برنامجا قويا، وتحديدا برنامجا اقتصاديا قويا، وهذا ليس رأيي بل عندما أتناقش مع أصدقائي يشاركونني نفس وجهة النظر.. نحن نريد للأوضاع أن تتحسن، وأن تحل الأزمات الموجودة في تركيا."

يقول مراقبون أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبات في اقناع الشباب بالتصويت له في الانتخابات المقبلة.

وفي المقابل تعمل المعارضة التركية على الاستفادة من هذه الكتلة التصويتية المهمة لمصلحتها، في حين يراقب الشباب برامج الأطراف عن كثب لتحديد خياراتهم.

ويقول مواطن تركي آخر لمراسلنا: "الانتخابات تقترب، وأنا كشاب تركي أعيش في هذا البلد سأنتخب المرشح والحزب القادر على حل مشاكلنا، وعلينا أن ننتبه في هذه الانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لدينا كثير من المشاكل واقتصاد مدمر، علينا أن نختار من يلبي طلبات تركيا ويحل أزماتها."

التنفس على أصوات الشباب في تركيا يأتي في ظل واقع اقتصادي صعب بلغت فيه نسبة البطالة في صفوفهم عند مستوى 25% بحسب هيئة الإحصاء التركية.

13 مليون ناخب من فئة شباب نصفهم تقريبا سينتخب لأول مرة في تركيا.. أعداد تمثل وفق مراقبين عاملا حاسما في الانتخابات القادمة لصالح التحالف القادر على استمالتهم ببرنامج يضمن لهم واقعا اقتصاديا أفضل من الحالي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

هكذا سيلعب الإقتصاد التركي دورا مصيريا في نتائج الانتخابات المقبلة

مرشح للرئاسة التركية يحدد أولوياته السياسية بشأن سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشباب التركي: نصوت لمن يكون له برنامج اقتصادي قوي + فيديو

تونس مقبلة على سيناريوهات كثيرة بفعل الإيقافات الأخيرة + فيديو

كيفية استقبال فاشل سياسي لفاشل آخر 

رئيس الجمهورية: ايران لم تغادر طاولة المفاوضات لحل القضية النووية اطلاقا

الرئيس المكسيكي يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

السودان.. تجدد الاشتباكات المسلحة في محيط القيادة العامة بالخرطوم