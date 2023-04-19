الشباب التركي: نصوت لمن يكون له برنامج اقتصادي قوي + فيديو

العالم – تركيا

في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات التركية من موعدها منتصف الشهر القادم تبحث التحالفات الانتخابية بشكل حثيث عن فرصها في صفوف الناخبين.

ولعل الشباب هي فئة الحسم.. فئة سوادها الأعظم ينظر للتحالفات من بوابة الاقتصاد وما ستحمل برامجها للمستقبل القريب.

وفي حديث لمراسلنا يقول شاب من أنقرة: "أنا كشاب تركي سأنتخب المرشح الذي يملك برنامجا قويا، وتحديدا برنامجا اقتصاديا قويا، وهذا ليس رأيي بل عندما أتناقش مع أصدقائي يشاركونني نفس وجهة النظر.. نحن نريد للأوضاع أن تتحسن، وأن تحل الأزمات الموجودة في تركيا."

يقول مراقبون أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبات في اقناع الشباب بالتصويت له في الانتخابات المقبلة.

وفي المقابل تعمل المعارضة التركية على الاستفادة من هذه الكتلة التصويتية المهمة لمصلحتها، في حين يراقب الشباب برامج الأطراف عن كثب لتحديد خياراتهم.

ويقول مواطن تركي آخر لمراسلنا: "الانتخابات تقترب، وأنا كشاب تركي أعيش في هذا البلد سأنتخب المرشح والحزب القادر على حل مشاكلنا، وعلينا أن ننتبه في هذه الانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لدينا كثير من المشاكل واقتصاد مدمر، علينا أن نختار من يلبي طلبات تركيا ويحل أزماتها."

التنفس على أصوات الشباب في تركيا يأتي في ظل واقع اقتصادي صعب بلغت فيه نسبة البطالة في صفوفهم عند مستوى 25% بحسب هيئة الإحصاء التركية.

13 مليون ناخب من فئة شباب نصفهم تقريبا سينتخب لأول مرة في تركيا.. أعداد تمثل وفق مراقبين عاملا حاسما في الانتخابات القادمة لصالح التحالف القادر على استمالتهم ببرنامج يضمن لهم واقعا اقتصاديا أفضل من الحالي.

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