نتنياهو الكذاب بشكل صريح و واضح و صراح

العالم – إنقلاب الصورة

تعرّف السياسة بأنها "فن الممكن".. لكن عند شخص مثل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني يبدو أن السياسة أصبحت فن في الكذب واختراع الكذب.

فالرجل يجيد الكذب بشكل كبير، وهو يكذب على نفسه، ويكذب على الرأي العام، وفي صورة جديدة لإثبات كذبه أنة قال بعيد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الكيان الصهيوني أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دمرت أنفاقا لحماس وحزب الله في جنوب لبنان.

كل وسائل العالم كانت في لبنان موجودة على مدار الساعات التي صارت بها هذه القضية، ولم ييى أحد شاف لا أنفاق ولا بنى تحتية ولا أي شيء.. إنما نتنياهو يكذب على الرأي العام.. وهو يقوم باستعراض عضلات واستعراض قوة.

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