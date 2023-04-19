إيران: المفاوضات مع الوكالة الذرية تشهد تقدما

العالم - ايران

وأشار " اسلامي " الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء الى توزيع ۶۷ من الأدوية المشعة على۲۱۰ مراكز طبية ومستشفى في شتى ارجاء ايران الاسلامية، مؤكدا أن الاحصاءات الموجودة لدى المسؤولين تظهر استخدام مليون مريض مصاب بالسرطان من المستحضرات الصيدلانية المشعة التي يتم انتاجها في داخل ايران.

وحول الاتفاق الذي توصلت اليه ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر اذار/ مارس وسير تقدم المفاوضات بين الجانبين أضاف المسؤول قائلا: ان سير المفاوضات يشهد تقدما ومتابعة وهناك تبادل زيارات مستمر للوفود بين الجانبين ونقدم تقارير نتائج أعمالنا في الوقت المناسب.