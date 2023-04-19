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الاحتلال يعلن سقوط مُسيّرة داخل الأراضي السورية

الاحتلال يعلن سقوط مُسيّرة داخل الأراضي السورية
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ان طائرة مُسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت ، اليوم الأربعاء ، داخل الأراضي السورية، دون الكشف عن ملابسات سقوط المسيرة التي كانت على ما يبدو في مهمة استطلاعية.

العالم - فلسطين

وبين الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة تابعة له، داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: إن طائرة مسيّرة من نوع "راكب السماء" سقطت في الأراضي السورية، بسبب عطل فني.

وأضاف المتحدث باسم الجيش له أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

ولم يرد بيان الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن سبب سقوط المسيرة أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها، فيما لم يصدر أي تعليق من أي جهة في سورية.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تسقط فيها طائرات إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي السورية، ففي نهاية آذار/مارس الماضي، سقطت مسيرة من نوع "درون" تابعة لسلاح الجو خلال نشاط اعتيادي كانت تجريه هناك.

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