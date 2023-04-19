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مراسل العالم : الجيش السوداني يقول انه سيطر بالكامل على مدينة نيالا جنوب دارفور

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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