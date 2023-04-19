مباحثات عمانية مصرية إماراتية حول السودان والتحديات المواجهة للمنطقة

العالم - عمان

وأكد الوزيران العماني والمصري، خلال مباحثات هاتفية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأربعاء، أن الأطراف ستعمد إلى ضبط النفس وتحكيم العقل واللجوء إلى التفاهم السلمي لحل الخلافات بينها، حمايةً للأرواح ومقدرات الشعب السوداني.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن البوسعيدي وشكري دعَوَا إلى وقف الاشتباكات في السودان.

وفي سياق آخر، بحث البوسعيدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتشاور حول التحديات التي تواجه المنطقة العربية والقضايا الراهنة على الساحة الدولية.

يشار إلى أن السودان يشهد منذ 15 أبريل الجاري، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في الخرطوم ومدن أخرى، تسببت في مقتل وإصابة العشرات من الطرفين والمدنيين.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ"المتمردة"، متهماً إياها بـ"نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد".

وجاءت الاشتباكات غداة تأكيد الوسطاء أن عبد الفتاح البرهان الذي يقود الجيش ورئيس مجلس السيادة في السودان، ومحمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، قبلا بحل الخلاف بعيداً عن المواجهة.