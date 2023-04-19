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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نقابة الصحفيين السودانيين : عدد من العاملينن في الاذاعة والتلفزيون محتجزون بمباني الهيئة في ام درمان
مراسل العالم : الدعم السريع يقول انه نقل الجنود المصريين من مروي الى الخرطوم
مراسل العالم : الجيش السوداني يقول انه سيطر بالكامل على مدينة نيالا جنوب دارفور
مراسل العالم : 44 قتيلا 60 جريحا حصيلة الاشتباكات شمال دارفور في السودان
مراسل العالم : انفجار خزانات الوقود بمطار الخرطوم نتيجة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع
طائرات تقصف مطار الخرطوم ومحيط قيادة الجيش والقصر الجمهوري
نقابة الصحفيين السودانيين : عدد من العاملينن في الاذاعة والتلفزيون محتجزون بمباني الهيئة في ام درمان
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش
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