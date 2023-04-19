إسلامي يشرح للعالم عن مخزون اليورانيوم والمواقع المزعومة و.. + فيديو

العالم - إيران

وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية على هامش اليوم الوطني للتقنية النووية شرح إسلامي الإنجازات الإيرانية في هذا المجال.

وأوضح أنه و رغم كل الضغوطات لكن إيران حققت تقدّماً تصاعدیاً وکبیراً، معلناًَ أنه سوف تتم إزاحة الستار عن بعض الإنجازات الرائعة في هذه السنة لاحقاً.

وشدد على أن جمیع الإجراءات الإيرانية تتم تحت سمع ونظر الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة، مضيفا أن إیران ردت و ترد علی أسئلة الوکالة من خلال إطار "إن بي تي" و نظام السلامة، شأنها شأن الدول الأخری.

وأضاف إسلامي: لایوجد أيّ موضوع لا یُحل بین إیران والوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة، علی الإطلاق، والسبب أنّ علاقاتنا وصلاتنا مع الوکالة الدولیة قد تمّ تنظیمها علی أکمل وجه.

وجدد التأكيد أن الوكالة وفي تقاریرها المتعدّدة أکدت علی أنّ البرنامج النووي الإیراني لم یشهد أيّ انحراف عن مسیره المرسوم له.

ولفت إلى أن أحد المواقع المزعومة الذي لا زال الغرب يستخدم كذريعة إنما هو منجم قدیم مهجور کان الاتحاد السوفیتي السابق یستخرج منه المعادن قبل 55 سنة.

وشدد قائلا: لم تقم الجمهوریة الإسلامیة بأي نشاط نووي غیر معلن علی الإطلاق، ولم یکن لها أي موقع سري أو أي نشاط لم تعلم به الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة.

وبشأن تسريب المعلومات الحساسة والمهمة من المنشآت النووية الإيرانية أوضح إسلامي أن الوکالة الدولیة تدعي أنّ الموضوع خارج عن سیطرتها ولایمکنها فعل شيء، وتضیف أنها تأسف لحصول مثل هذا الأمر.

إليكم النص الكامل لهذا اللقاء:

العالم: قبل أيام احتفلت إيران باليوم الوطني للتقنية النووية.. ما هي آخر الإنجازات الإيرانية في المجال النووي؟

إسلامي: کما أشرتم، نحن نعیش هذه الأیّام الإحتفالات السنویة بیوم التقنیة النوویة، وهو بالطبع یوم وطني، الیوم الذي استطاعت فیه إیران القیام بالتخصیب بصورة محلیة، وهي تحتفل بهذا الیوم سنویاً. خلال هذا العام، وبالتحدید بتاریخ 20 فروردین، أي التاسع من نیسان/أبریل الحالي، نجحنا في عرض 159 إنجازاً علمیاً وتقنیاً وصناعیاً علی ید زملائنا. کانت السنة الماضیة سنة ملیئة بالنشاط والحیویة والإثارة، السنة التي شهدنا فیها أعلی مستوی من الضغوط السیاسیة. بمعنی أنّ هذه الضوضاء والجدل والصخب التي کان یصدرها الغربیون ضد بلدنا وصلت إلی الذروة خلال سنة 2022/2023.. لا ننسی مضایقات الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة والکیان الصهیوني والتهدیدات، کانوا لا یتردّدون بتوجیه التهدیدات بشن هجوم عسکري علی المنشآت النوویة بشکل یومي، إلی جانب الأعمال التخریبیة التي قام بها الکیان الصهیوني وأذنابه والجبهة الغربیة المتّحدة بهدف إسقاط نظام الجمهوریة الإسلامیة في إیران، لکن جمیع محاولاتهم باءت بالفشل. وللعلم فنحن بالرغم من کلّ ماسبق ذکره فقد حققنا تقدّماً تصاعدیاً وکبیراً وسوف نرفع الستار عن بعض الإنجازات الرائعة في هذه السنة لاحقاً. ومن هذه الانجازات المواد المشعّة من الجیل الجدید، والتي سیکون لها دور حیوي وکبیر في مکافحة السرطان، وهذه المواد جزء من المنتجات التي تحظی بمستوی عال في الصناعات النوویة علی مستوی العالم.

العالم: فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني خلال العام الأخير نحن شهدنا إصدار تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني.. وطبعا إيران رفضت هذه التقارير، وكانت هناك اجتماعات لإيران ووفود من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إلى أين وصلت هذه الاجتماعات وما تمخض عنها؟

إسلامي: هذا الهیاج منذ عشرین سنة، مرّة یدّعون بوجود أماکن، وتارة أخری یتحدّثون عن وثائق ومستندات، منذ عشرین سنة والجمهوریة الإسلامیة في إیران تدخل في مفاوضات وحوارات مع هؤلاء والنتیجة کانت وکما تعلمون اتفاقیة خطّة العمل المشترك. حسناً، من الذي لم یلتزم بالاتفاقیة النوویة الآنفة الذکر؟ بالطبع الجانب الأمیرکي، فالأمیرکیون خرجوا من الإتفاقیة ولم یعملوا بما التزموا به، لیس هذا فقط، بل منعوا الآخرین من القیام بما التزموا به، والآخرون هم أیضاً لم یعملوا بالتزاماتهم. أمّا الجمهوریة الإسلامیة في إیران، فقد صبرت لمدّة عام ونصف العام لإثبات حسن نیّتها ومن ثمّ القیام بما تعهّدت به في الإتفاقیة النوویة، ولکن ماذا کانت النتیجة؟ أصبح الجانب الآخر أکثر وقاحة یوم بعد یوم، ولهذا السبب ووفقاً لمواد اتفاقیة خطة العمل المشترك، وأخصّ هنا المادتین 26 و36، حینما تری إیران أنّ الالتزامات منسیة ولا یُعمل بها من الأطراف الموقعة علی الاتفاقیة الآنفة الذکر، یصبح من حقها التقلیل من التزاماتها. نحن تراجعنا عن الالتزامات وفقاً لقانون مجلس الشوری والاتفاقیة النوویة، وقد کان واضحاً أنّ جمیع إجراءاتنا کانت تحت سمع ونظر الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة. حینما ادّعی الطرف الآخر رغبته بالعودة إلی اتفاقیة خطّة العمل المشترك، مرّة أخری أعادوا فتح المواضیع والاتهامات القدیمة ووضعوها علی الطاولة قائلین إنّ الاتفاقیة علی جانب وهذه الأمور علی الجانب الآخر، نحن قلنا لهم کلا، لم یکن موضوعنا اثنین بل واحد فقط، أنتم طرحتم هذه الاتهامات إلی أن تبلورت الاتفاقیة النوویة، کما أنّکم طرحتم هذه الاتهامات ولاحقاً تمّ طرحها داخل الاتفاقیة وفي قالب "بي إم دي"، والآن أن تأتوا وتقولوا الاتفاقیة النوویة موضوع وهذا الأمر موضوع ثان، فهذا یعني نقض مواد الاتفاقیة، ونحن لن نقبل هذا الأمر، ما کان موجوداً في اتفاقیة خطّة العمل المشترك من مواد تمّ التوقیع علیها کرزمة واحدة، وهذا ماحصل علی وجه التحدید سنة 2015. حسناً، کان هذا تیّار من الضغط السیاسي وعمل شیطاني التجأ إلیه الکیان الصهیوني، وقد قلنا للوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة إذا کنتم تریدون تقدیم تقاریرکم وفقاً للاتفاقیة النوویة، تقومون بتقدیم تقاریر متضاربة، في حال أنّه لایوجد حالیاً من یلتزم بالاتفاقیة الآنفة الذکر، وإذا ما عقد الطرف الآخر العزم علی العودة للاتفاقیة، علیهم أن یلغوا أنواع الحظر الاقتصادي وإیران بدورها سوف تعود وتعمل وفقاً لالتزاماتها. طالما لم یتمّ العمل بمواد اتفاقیة خطّة العمل المشترك، فالمعیار بیننا وبین الوکالة یتمثل في نظام السلامة و "إن بي تي"{معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية}.. نحن نجیب علی أسئلة الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة من خلال إطار "إن بي تي" و نظام السلامة، شأننا في ذلك شأن الدول الأخری، حیثما کانت الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة ترید أن تطبّق الرقابة والإشراف سیکون ذلك في إطار "بي إم دي" ونظام السلامة کي تحافظ إیران علی استمراریة المعرفة.

العالم: فيما يتعلق بهذه المواقع الـ3 التي أشرتم إليها، ما هي التوافقات التي تم التوصل إليها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

إسلامي: حینما أنتهت المفاوضات الخاصّة باتفاقیة خطّة العمل المشترك وفقاً لإطار "بي إم دي"، جمیع هذه المواقع لیست بالجدیدة، بل هي موجودة في الوثیقة السابقة. ما حصل هو أنّ الدول الموقّعة علی الاتفاقیة النوویة مقابل إیران من أجل العودة إلیها قالت سوف نبحث في أربعة مواقع ومن ثمّ سوف ننهي المفاوضات ونوقع، وقد بدأت بالفعل، وهي لاتزال تمضي علی هذا المنوال، طرحت هذه الدول بعض المواضیع تخصّ بالمواقع التي لیست حکومیة ولیست تحت تصرّف الجمهوریة الإسلامیة. قمنا بالبحث والتقصّي کانت مجرّد إدّعاءات زوّدتها بها الإستخبارات الأجنبیة وعلی رأسها الکیان الصهیوني ومناهضي الثورة، بحثنا في الموضوع وحدّدنا المواقع المذکورة وأجبنا علی الاستفسارات من خلال مئات الصفحات من الوثائق، من حیث نوع الملکیة وماضيها وماهي الأعمال التي کانت موکولة إلیها ثم قمنا بإرسالها إلی الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة. حسناً، فالضغوط الصهیونیة والمجموعة الغربیة لم تکن تسمح للوکالة الدولیة بأن تُبدي رأیها بطریقة مستقلة. مع هذه الضغوط أراد هؤلاء الإبقاء علی موضوع المواقع حیّاً لفترة طویلة کي ینجحوا في دفع الجمهوریة الإسلامیة للاستسلام، إستمرّ هؤلاء في هذا الطریق وهذا الأسلوب. تمّت الإجابة علی الاستفسارات وتمّ تسهیل الوصول للمواقع وقد أجبنا علی جمیع أسئلة المفتشین الدولیین سواء في الذهاب أو الإیاب، وقلنا بصراحة إذا کان هناك أيّ التباس أو غموض هلمّوا تعالوا وسوف نبحث ونتحاور بشأن المسائل غیر الواضحة. وخلال زیارة السید غروسي الأخیرة إلی البلاد قلنا له بصراحة إنّ المعیار بیننا نحن وأنتم هو معاهدة نظام السلامة ومعاهدة "إن بي تي"، فنحن ملتزمون وسنلتزم مستقبلاً أیضاً بکلّ ما جاء المعاهدتین بهدف استمرار العلم والمعرفة من خلال اشراف الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة. إذا کان هناك فراغ في مکان ما سوف نقوم بتحدیده ونبحث ما اذا کان للوکالة حق الحصول علی المعلومات اللازمة منه. حسناً، هذا الموضوع مهم وحاسم، فالجانبین الغربي والصهیوني حینما یمارسان الضغوط یقصدان منه أن تقوم إیران بالعمل وفقاً لاتفاقیة خطة العمل المشترك، هذه الاتفاقیة النوویة التي لم یلتزم بها الطرف الآخر ولم یعمل بالتزاماته، وفي المقابل یجب أن یکون سلوك الوکالة الدولیة معنا وفقاً لمعاهدتي "بي إم دي" و "إن بي تي" ونظام السلامة. طيب، تفاهمنا مع الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة فیما یخصّ هذا الموضوع وطلبنا منها البحث فیه، ومؤخراً کانت هناك اجتماعات متعدّدة وذهاب وإیاب من قبل مسؤولي الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة والوکالة الذرّیة الإیرانیة، والمحادثات لاتزال تجري علی قدم وساق بهدف الوصول إلی تفاهم فیما یخصّ النقاط التي تحتاج الوکالة الدولیة إلی توضیحات بشأنها من أجل ایجاد تنظیم لعلاقاتنا المشترکة في هذا السیاق. النقطة الأساسیة هنا هي أنّ التقییم الذي تقوم به الجمهوریة الإسلامیة في إیران لا یتطابق مع الاتفاقیة النوویة وفقاً لوجهة نظر الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة، ولکن هذا لا یعني أنّ مایحدث داخل إیران لا تعلم به الوکالة الدولیة، فنحن أيّ نشاط نقوم به یکون وفقاً لنظام السلامة ونُعلم الوکالة الدولیة به، علی سبیل المثال، حینما نقوم بایجاد خط إنتاج للتخصیب أو عملیة تنظیم داخل المنشآت نقوم بإعلام الوکالة الدولیة التي تبعث بمفتشیها للتأکد من الأمر وهل هناك تطابق بین کلامنا والواقع الموجود علی الأرض أم لا. أو مثلاً إذا أردنا ضخ الغاز أو التحمیل نعلم الوکالة الدولیة فوراً التي تأتي وتتحقق من الأمر وتدقق. فالوکالة لدیها الحق في الزیارات المفاجئة من دون إعلان مسبق إلی جانب الزیارات وعملیات التفتیش المبرمجة سلفاً. لهذا، فإنّ الموضوع الأساس والمهم بالنسبة لنا یتمثل في عدم السماح للغربیین والکیان الصهیوني استغلال طاقات وإمکانیات الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة کي تقف في مواجهة الجمهوریة الإسلامیة في إیران، فنحن لدینا مع الوکالة الدولیة تعاون مکتوب بتفاصیله، والمجیئ والذهاب وفقاً لضوابط محدّدة کي یکون بمقدور الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة بمسؤولیاتها، عملیات التعاون موجودة وسوف تستمر علی هذا المنوال.

العالم: في هذا الإطار تحدثتم بإسهاب حول موضوع المواقع النووية الثلاث -المزعومة طبعا- ما هي النقاط العالقة الأخرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

إسلامي: لایوجد أيّ موضوع لا یُحل بین إیران والوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة، علی الإطلاق، والسبب أنّ علاقاتنا وصلاتنا مع الوکالة الدولیة قد تمّ تنظیمها علی أکمل وجه. فالوکالة الدولیة متواجدة علی أراضي إیران کما هي الحال معها علی أراضي الدول الأعضاء الأخری. الوکالة الدولیة ملتزمة وفقاً لمعاهدة نظام السلامة ونحن بدورنا ملتزمون وفقاً لنظام السلامة ولمعاهدة "إن بي تي".. فالحراسة في إیران في حقیقة الأمر صون وحمایة، کما أنّ معاهدة "إن بي تي" في إیران تستند إلی قانون من مجلس الشوری، والجمهوریة الإسلامیة عضو رسمي فیها، وإیران ملتزمة بالقوانین والمعاهدات، وعلاقاتنا مع الوکالة الدولیة تمضي وفقاً للقواعد والقوانین، لا توجد علی الإطلاق أنشطة أو إجراءات من قبلنا لا تعلم بها الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة، فنحن نراعي المعاییر بدقة والوکالة بدورها ذکرت هذا الأمر في تقاریرها المتعدّدة وأکدت علی أنّ البرنامج النووي الإیراني لم یشهد أيّ انحراف عن مسیره المرسوم له. فالمواقع وما یدّعیه البعض مجرّد اتهامات مصبوغة بلون سیاسي یرید البعض استخدامها کأداة ضغط في مواجهة إیران، ولکن بلطف من الله سبحانه وتعالی وبالیقظة والتفاعل وحسن الإدارة المستمرة نجحنا في عبور الضغوط والمصائد التي یضعها البعض في طریق الوکالة الدولیة وطریق إیران.

العالم: فيما يتعلق بتعاملكم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقارير هذه الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني.. ما يأتي في هذه التقارير.. من يقوم بإعداد هذه التقارير؟ أليس مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ ومن ثم الوكاله تقول بأن ايران لم تخبرنا بهذه النشاطات النووية أو تلك!َ.. هناك غموض.. ما هو السبب؟

إسلامي: هذا الکلام مکتوب ومدوّن في کلّ مکان، وتوضّح بشکل لا لبس فیه من أنّ هذه الإدّعاءات تعود إلی حقبة ماقبل سنة 2003 ونحن الیوم نعیش في سنة 2023، بمعنی أنّها إذا کانت قبل سنة 2003 فنحن في سنة 2023 حالیاً، أي وکالة؟ وأيّ معلومات لم تُعطی؟ مکان مثلاً کان عبارة عن منجم قدیم مهجور کان الاتحاد السوفیتي السابق یستخرج منه المعادن قبل 55 سنة. أنتم لو ذهبتم إلی أيّ منجم قدیم کان الأجانب یعملون فیه، سواء الاتحاد السوفیتي السابق أو البریطانیین أو حتّی أمیرکا التي دخلت المجال في نهایة المطاف، فأنتم حینما تریدون أن تتأکّدوا من وجود أو عدم وجود مواد مشعّة في هذه المواقع القدیمة علیکم أن تأخذوا معکم أجهزة قیاس خاصّة بالمواد المشعة. ففي السابق حینما کانت هذه الأجهزة تُستعمل، کان القائمون علیها یستخدمون مادة تسمّی "نترات الیورانیوم" لعملیة معایرة هذه الأجهزة کي تخرج عملیة الاختبار دقیقة. حسناً، والآن في تلك المناجم شاهد مفتشو الوکالة الدولیة القلیل من نترات الیورانیوم 236 کما ذکروا ذلك مؤخراً، طيب هذه النترات موجودة کما أسلفت لکم بفعل عملیات معایرة الأجهزة، قمنا بإرسال الوثائق ذات الصلة إلی الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة وذکرنا فیها أنّ هذه النترات تعود إلی حقبة الاتحاد السوفیتي السابق والمنجم مهجور. هذه هي المواضیع والادعاءات التي قام بتدوینها معارضو الثورة والمجموعات الجاسوسیة والمرتزقة والعملاء منذ سنوات. ثمّ تأتي الوحدات المعلوماتیة والاستخباراتیة لهذه الجهات وتقول نحن لم نشاهد أيّ أنشطة في هذا السیاق منذ سنة 2003، حسناً ما هو الوضع الذي کانوا یراقبونه؟ وما هو الآثر الناجم عنه؟ أین هذا في الأساس؟ وما هو التأثیر في حقیقة الأمر؟ حسناً، فیما یخصّ تخصیب الیورانیوم، فإیران لدیها موقع نطنز وأنتم متواجدین هناك، فحینما تقوم إیران بعملیة التخصیب بشکل علني فما الحاجة لها أن تذهب إلی مخبأ أو منجم أو أي مکان آخر وتقوم بعملیة التخصیب في السر؟ لم تقم الجمهوریة الإسلامیة بأي نشاط نووي غیر معلن علی الإطلاق، ولم یکن لها أي موقع سري أو أي نشاط لم تعلم به الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة. والسبب هو أنّها لاترید أن تتعرّض للمسائلة. هم بأنفسهم یقولون إنّ هذا الموضوع یعود إلی فترة ما قبل سنة 2003، ونحن الیوم نعیش في سنة 2023، منذ عشرین سنة وأنتم توجهون هذه الاتهامات، إذا کان الموضوع یعود إلی زمن مضی ولم یعد مستمراً، إذا لماذا تتابعونه الآن؟ هل توجد مجازفة؟ أي مجازفة موجودة الآن؟ ما هو الانتهاك الذي اقترفته الجمهوریة الإسلامیة في إیران؟ هم یعلمون في قرارة أنفسهم أنّ کلّ هذا مجرّد أکاذیب.

العالم: فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.. ما هي النسب التي تقوم بها إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في عده مواقع في نطنز و في فوردو أو أماكن أخرى؟

إسلامي: لدینا موقعان للتخصیب، أحدهما في فوردو بینما الآخر في نطنز. جمیع الطاقات والسعات تمّ إبلاغها للوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة، سواء التخصیب بنسبة 5% أو أقل، أو 20% أو حتّی 60%، کلّ هذه المعلومات والقدرات تمّ إیصالها للوکالة الدولیة، وجمیع الأنشطة تحت سمعها ونظرها.

العالم: وفيما يتعلق أيضا بزياده مخزون اليورانيوم المخصب في إيران في ظل عدم إحياء الاتفاق النووي.. هل توصلتم إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مخزون إيران من مخزون اليورانيوم المخصب؟

إسلامي: لاتوجد مشکلة للوکالة مع هذا الموضوع. الوکالة لا أهمّیة لدیها مع حجم ومستوی التخصیب، هذا الموضوع یصر علیه الغربیون، والضغط الذي مارسوه في إطار اتفاقیة خطّة العمل المشترك کان القصد منه التأکد من أنّه بإمکانهم إیقاف برنامج إیران النووي. کما أنّ اتفاقیة خطّة العمل المشترك في حدّ ذاتها کانت بشکل أو بآخر محاولة لإبطاء أو إیقاف البرنامج النووي للجمهوریة الإسلامیة في إیران، وفي نهایة المطاف لم یتحمّل الغربیون الاتفاقیة لهذا لم یعملوا بها ولم ینفذوا التزاماتهم وفقاً للاتفاقیة الآنفة الذکر. فیما یخصنا نحن، فإننا نقوم بعملنا وننفذ التزاماتنا وفقاً لإطار نظام السلامة وقواعد الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیة وکلّ عمل أو نشاط نقوم به یکون تحت إشراف الوکالة الدولیة. حسناً، فیما یخص الوقود بنسبة 20% بإمکاني القول هنا إنّ الوقود بنسبة 20% نحن بحاجة ماسّة إلیه، سواء للمفاعلات الخاصّة بالأبحاث أو لإنتاج المواد المشعة، وکذلك الأمر لنسبة 60%، فنحن نستخدم جزء منها کخطوة أولی کي نثبت للغربیین بأنّ المسار العلمي الذي نقطعه هو لکي نستطیع إنتاج المواد المشعة، والسبب أنّ هذه النسبة تتمیّز بمردود أعلی وتأثیرها أفضل أیضاً، وللعلم فإنّ الوکالة موجودة في صورة هذه الأنشطة ولم یکن لدیها أي مشکلة في هذا السیاق.

العالم: هنا أقصد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.. هل ستحتفظ إيران به أم تقوم بتصديره إلى بلد آخر؟

إسلامي: لا شأن للوکالة بالموضوع الذي طرحتموه، في الحقیقة لا یوجد سقف محدد لهذا، ووفقاً لقواعد الوکالة الدولیة للطاقة الذریة فإنّ تخصیب الیورانیوم لا یشکل أي مشکلة، فعملیة التخصیب حینما تکون بدون علم الوکالة الدولیة یُعتبر مشکلة، أمّا الآن فلا مشکلة لدینا هنا، نحن نعمل حالیاً وفقاً لقواعد وقوانین الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ونقوم بالحفاظ علی المخزون الموجود لدینا وفقاً للقواعد المتّبعة، ولا شأن لکائن من کان بهذا الموضوع.

العالم: الموضوع الآخر الذي من الضروري أن نشير إليه فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تسريب المعلومات الحساسة والمهمة من المنشآت النووية الإيرانية.. هل تطرقتم في اجتماعاتكم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الموضوع؟

إسلامي: نعم، نحن قمنا بتذکیر الوکالة الدولیة بانتظام، کما أعترضنا لدی السیّد المدیر العام المحترم للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، لماذا لا تبقی معلوماتنا سرّیة وفقاً لقواعد وقوانین الوکالة الدولیة؟ لماذا تنتقل معلوماتنا السرّیة فوراً ودون تأخیر لوسائل الإعلام الصهیونیة وغیرها من وسائل الإعلام؟ تدّعي الوکالة الدولیة أنّ الموضوع خارج عن سیطرتها ولایمکنها فعل شيء، وتضیف أنها تأسف لحصول مثل هذا الأمر، لهذا اعترضنا علیه، وللعلم فإنّهم یعلمون جیّداً أنّ هذه نقیصة، فشخصیاً أتمنی حلول ذاك الیوم الذي تتمکن فیه الوکالة الدولیة للطاقة الذریة من القضاء علی هذه النقیصة وأن تحافظ علی المعلومات والوثائق، لأنّ هذا الأمر من اختصاصها، علیها أن تحافظ علی سرّیة المعلومات والوثائق الموجودة في حزتها.

العالم: قبل أكثر من عام تقريبا تم استهداف منشأة إيرانية لإنتاج أجهزه الطرد المركزي، وعلى ما يبدو قامت إيران بنقل هذه الصالة إلى مكان آخر.. إلى أين وصلت هذه الجهود؟

إسلامي: نعم، اعترف الکیان الصهیوني بجمیع العملیات، کما بیّن وجهه الحقیقي والخبیث في أعلی مستویاته، ولا یلتزم بأيّ ضوابط أو قوانین. فالهجوم علی المنشآت عمل إرهابي، والهجوم علی المنشآت النوویة مخالف للمعاییر الدولیة، ولأنّ الکیان الصهیوني غیر مقیّد وملتزم بأيّ قواعد انسانیة وقانونیة في العالم، لهذا لا یتوانی عن القیام بالأعمال التخریبیة، وقد قام بها بالفعل وفقاً لاعترافات مسؤولیه. ونحن وبألطاف الله سبحانه وتعالی ترکنا الموضوع خلفنا وحولنا الأجهزة إلی متحف في الموقع الذي تلقی ضربة، ولایزال بشکل متحف.

العالم: كان في نطنز؟ صحيح؟

إسلامي: نعم، في نطنز. وما نحن لدینا حالیاً عدّة أضعاف من الموجود في النظام، وتلك الطاقة والقدرة في حقیقة الأمر استطاعت أن تدعم وتساند الصناعة النوویة في بلادنا.

العالم: الموضوع الآخر الذي يشير إليه الغربيون وخاصة الولايات المتحدة هو أن موضوع إحياء الاتفاق النووي ليس على جدول الأعمال، كيف ستتعامل إيران مع هذا الموضوع ومع هذه المحادثات المكوكية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لم يكن هناك عزم غربي أميركي لإحياء الاتفاق النووي؟

إسلامي: لاحظ معي، هذه نقطة مثیرة للاهتمام.. هم بأنفسهم یقومون بتفسیر الماء بالماء، أي بمعنی ضوضاء وجدل من أجل لا شىء! قام الغرب بفرض أنواع من الحظر الاقتصادي علی الجمهوریة الإسلامیة في إیران منذ عشرین عاماً بسبب هذه الاتهامات الباطلة. کلّ هذه المفاوضات التي قاموا بها للوصول إلی اتفاقیة خطة العمل المشترك، إلا أنّهم أدرکوا أنّهم لا إیمان لهم بما فعلوه بنسبة قلیلة حتّی، بمعنی أنّهم لم یحترموا التواقیع الموجودة علی الاتفاقیة النوویة کما أنّهم لایعیرون أي أهمیة لسمعتهم. أمّا بالنسبة لنا نحن في إیران، فإننا نقوم بعملنا وفقاً لأهدافنا الوطنیة التي هي إلی جانب برامجنا سلمیة خالصة، ووفقاً لسلمیة برنامجنا نحقق تقدماً. والنقطة المهمة هنا هي أنّ التقنیة النوویة في إیران محلیة وأنّ إیران أصبحت نوویة، والغربیون لا یمکنهم القیام بأي شئ في هذا المجال، وهم یعلمون أیضاً أنّ إیران النوویة هي إیران في خدمة السلام والأمن، إیران النوویة في خدمة تقدم الشعب، إیران النوویة في مسار الازدهار العلمي والتقني، وتستفید من التقنیة بصفتها المادة المحفزة من أجل تحسین جودة البیئة لتحسین الحیاة الانسانیة ومن أجل التأثیر في تقدم وتطویر الصناعة. ومن أجل اعطاء دفعة لهذا البرنامج لا تقوم إیران بأي عملیات سرّیة بل أنّ جمیع برامجها واضحة وضوح الشمس ویتم الإعلان عنها بصورة رسمیة ومدوّنة. ونحن بدورنا نتابع حثیثاً برنامجنا المدوّن وفقاً لوثیقة السنوات العشرین والتي أزیح الستار عنها العام الماضي، وقد تمّ تسلیمها للوکالة الدولیة للطاقة الذریة في إطار "سي بي إف"، والعالم بأسره یعلم ما هي طاقات وقدرات إیران النوویة وفي أيّ اتّجاه تتحرّك.

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