الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية القطرية: لا نمانع عودة دمشق للجامعة العربية

إسلامي يشرح للعالم عن مخزون اليورانيوم والمواقع المزعومة و.. + فيديو

سفير إيران في موسكو يلتقي ممثل بوتين لمناقشة ملف سوريا

بالفيديو... تونس والجزائر ستساعدان سورية لاستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية

الشيخ قاسم: الاتفاق الايراني السعودي قرار جريء وشجاع في آن معا

بالفيديو... وليد الدقة وخضر عدنان يصارعان الموت في زنازين الاحتلال