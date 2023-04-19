بعد إجتيازه إختبارات الإنتاج .. تدشين حقل نفط بجنوب ايران قريبا

العالم- ايران

وأوضح "سعيد شاد" في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، بأنه تم إنجاز آخر مرحلة من إختبارات الانتاج على آبار حقل " سبهر وجفير" فجر أمس الثلاثاء.

وأشار أنه تم حفر 12 بئرا في الحقل وباتت جاهزة للتدشين والانتاج الاولي، مؤكدا الاستعداد لبدء التشغيل المبدئي بـ 21 الف برميل يوميا.

وبيّن "شاد" الذي يرأس شركة " باساركاد" للتطوير والانتاج، أنه تم توظيف استثمارات اولية بقيمة 330 مليون دولار لتدشين الانتاج المبكر، فيما تبلغ اجمالي الاستثمارات لكافة المراحل التطويرية للحقل 2.8 مليار دولار.

ونوه الى أن تطوير الحقل تم عبر شركة " باساركاد" الايرانية بالكامل وقد تولي القطاع الخاص توظيف الاستثمارات في عقود أنشطة المنبع وتأمين عقود إنشاء هذا القطاع عبر التصنيع المحلي.