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عبداللهيان يؤكد استخدام الدبلوماسية الشفافة لتطوير العلاقات مع نيوزلندا

عبداللهيان يؤكد استخدام الدبلوماسية الشفافة لتطوير العلاقات مع نيوزلندا
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

التقى سفير إيران الجديد لدى نيوزيلندا بوزير الخارجية عشية مغادرته الى مقر عمله وبحث حول العلاقات بين البلدين وأهم جوانب التعاون الثنائي.

العالم- ايران

في إشارة إلى التاريخ الجيد للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيوزيلندا، أكد حسين أمير عبداللهيان، على الحاجة إلى توسيع العلاقات في مجال الاستخدام المتبادل للتقنيات الحديثة بهدف ضمان الأمن الغذائي، فضلا عن استخدام الدبلوماسية النشطة لإقامة علاقات مباشرة وشفافة في المجالات السياسية والدولية والثقافية.

السفير رضا نظر آهاري، تولى سابقا منصب مستشار وزير الخارجية لدول أمريكا اللاتينية وأيضا سفير إيران لدى اليابان وفنلندا.

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وفي السياق التقى قنصل إيران العام لدى قازان بروسيا داود ميرزاخاني عشية مغادرته الى موقع عمله، بوزير الخارجية وناقش أهم محاور التعاون مع جمهورية تتارستان.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، أكد حسين أمير عبداللهيان، على الحاجة إلى توسيع التعاون والعلاقات الاقتصادية مع جمهورية تتارستان وغيرها من جمهوريات منطقة الفولغا، وكذلك تنمية التعاون الثقافي والسياحي والأكاديمي.

وتولى داود ميرزاخاني، مناصب سفير ايران في أوزبكستان، ومساعد وزير الطاقة لشؤون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا ومناصب تنفيذية اخرى.

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