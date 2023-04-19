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بيان مشترك لسفارات الدول الغربية بالخرطوم يعلن عن مقتل أكثر من 270 مدنيا

بيان مشترك لسفارات الدول الغربية بالخرطوم يعلن عن مقتل أكثر من 270 مدنيا
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت سفارات الدول الغربية بالخرطوم، في بيان مشترك، عن مقتل أكثر من 270 مدنيا في المعارك الدائرة منذ السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة بأن هذه ليست "حصيلة نهائية".

العالم - السودان

وأشارت البعثات الدبلوماسية الـ15 ومن بينها خصوصا سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن "الحصيلة مرتفعة"، ويجب على طرفي القتال أن "يوقفوا الأعمال العدائية فورا وبدون شرط".

وحذرت من أن المعارك الضارية المتواصلة تتخللها "هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

ويخشى من أن الحصيلة الفعلية للقتلى أعلى بكثير، إذ أن العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات.

ويشهد السودان منذ نحو 4 أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

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