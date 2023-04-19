طهران تدعو المجموعة الى الابتعاد عن كيل الاتهامات الكاذبة ضد ايران

العالم - ايران

وأدانت الخارجية الايرانية في بيان صدر اليوم الاربعاء الاتهامات التي جاءت في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع ضد الجمهورية الاسلامية مؤكدة ان هذه الاتهامات لااساس لها وانها تعد تدخلا في الشأن الايراني الداخلي.

واضافت الخارجية ان بيان مجموعة السبع يمثل توجه الاطراف الغربية من جانب واحد بما يناقض السلام والاستقرار والأمن الاقليمي والعالمي ، حيث تحاول مجموعة السبع فرض ارادتها على الدول المستقلة.

وتابعت الخارجية الايرانية في بيانها : ان من المؤسف ان الدول الاعضاء في مجموعة السبع وبدلا من انتقاد امريكا لتعديها على القانون والخروج غبر المبرر من الاتفاق النووي وفرض حظر غير انساني على الشعب الايراني يرقى الى الجرائم ضد البشرية، فأن هذه الدول راحت تكيل الاتهامات التي لا اساس لها بشأن برنامج ايران النووي السلمي ، في حين اعلنت الجمهورية الاسلامية مرارا وتكرارا ان السلاح النووي وعلاوة على حرمته الدينية فانه غير وارد مطلقا في الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية لايران.

يتبع..