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الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم بمحيط القيادة العامة وتعرض البنك المركزي للنهب

الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم بمحيط القيادة العامة وتعرض البنك المركزي للنهب
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بأن عناصر من "المليشيا المتمردة" هاجمت فجر اليوم، عددا من المواقع بمحيط القيادة وقد تم التصدي للهجوم وتكبيد العدو خسائر جسيمة.

العالم - السودان

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "هاجمت المليشيا المتمردة قوات الحرس الجمهوري بعد الظهر، وتمكنت قواتنا من صدها وإلحاق خسائر كبيرة بالمتمردين، وتمت السيطرة على عدد من الرشاشات المتوسطة والخفيفة والأسلحة الشخصية و24 عربة لاندكروزر تركوها خلفهم".

كما أوضحت: "قامت الميليشيا المتمردة بنهب البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، وطاردتها قواتنا وتمكنت من القبض على بعض المسروقات وهي مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم لرئاسة البنك".

وأضافت: "وضعت المليشيا المتمردة يدها منذ اندلاع التمرد على عدد من المقرات الحكومية، وزارة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- السجل المدني، ويتم استغلال هذه الأعيان المدنية في إدارة أنشطتها القتالية، كما قامت بالإستيلاء على مخزن السلاح من مراكز الشرطة، بجانب التعدي على مقر البعثات الدبلوماسية".

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الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم بمحيط القيادة العامة وتعرض البنك المركزي للنهب

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