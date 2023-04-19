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الشيخ الخزعلي: نجاح الحكومة نقطة أساسية في نجاح الدولة وهو مسؤوليتنا جميعا

الشيخ الخزعلي: نجاح الحكومة نقطة أساسية في نجاح الدولة وهو مسؤوليتنا جميعا
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، ثقته بالحكومة الحالية وانه لن يسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء.

العالم-العراق

وقال الشيخ الخزعلي، في بيان، ان :"نجاح الحكومة نقطة أساسية في نجاح الدولة وهو مسؤوليتنا جميعا، ويجب العمل بخطوات حقيقية على مستقبل جديد ونبني العراق ليكون الأساس فيه التقدم الاقتصادي".

واضاف "نعاهد على الاستمرار بطريقنا حتى يكون العراق البلد الأكثر تقدما على مستوى المنطقة"، مبيناً "العراق فيه خيرات وثروات تمكنه من أن يكون البلد الأول ومتقدما حتى على تجربة ماليزيا".

وتابع الشيخ الخزعلي، ان "العراق لا يحتاج إلى رئيس وزراء عبقري وخارق بل رئيس وزراء يعمل بإنصاف".

وشدد على "ضرورة أن ننزل الخلاف بين السنة والشيعة من خلاف عقائدي إلى خلاف فقهي ونركز على المشتركات".

وختم الشيخ الخزعلي، بالقول "الطائفية في العراق هي طائفية سياسية لا علاقة لها بالمجتمع العشائري".

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الشيخ الخزعلي: نجاح الحكومة نقطة أساسية في نجاح الدولة وهو مسؤوليتنا جميعا

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