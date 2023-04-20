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عودة الإحتجاجات إلى الشارع الاسرائيلي رغم اتصالات الحكومة والمعارضة

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

نناقش في برنامج "غياهب الكيان"، موضوع الواقع المتأزم داخل الكيان الاسرائيلي والذي يشهد عودة للاحتجاجات في الشوارع رغم استمرار الاتصالات بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة.

العالم غياهب الكيان

وتطرق برنامج"غياهب الكيان"الى ارتفاع وتيرة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الصهيونية.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في العنصرية والتمييز الذي هو ديدن سياسة الصهاينة منذ اغتصاب فلسطين، وما زال حيث أن وتيرة التحريض ضد الفلسطينيين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل زادت هذه السنة بشكل ملحوظ.

وحول امكانية تفسير ارتفاع وتيرة التحريض الصهيونية ضد الفلسطينيين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضه ان ارتفاع وتيرة التحريض الصهيونية ضد الفلسطينيين في وسائط الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الصهيوني يعكس مدى تزايد الميل سياسيا باتجاه اليمين المتطرف بداخل الكيان وخاصة انه في الفترة الأخيرة بدأت عملية التحريض قدما منحا خطيرا جدا يتعلق بشيطنة الفلسطينيون في داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

ويلقي البرنامج الضوء على على الخلاف الكبير في الكيان حول قانون التجنيد الجديد والذي يعفي الحريديم من الخدمة الالزامية .

ويتمحور برنامج "غياهب الكيان"، في موضوع عودة الزخم للاحتجاجات في الشوارع ضد حكومة نتنياهو مع استعادة نغمة حرب الاخوة.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"غياهب الكيان" نستضيف :

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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