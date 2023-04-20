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الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية

الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين تم احتجازهم في قاعدة مروي بالسودان.

العالم- السودان

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي: "بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري، تم اليوم إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية -الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع-، إلى جمهورية مصر العربية من مطار دنقلا عن طريق 4 طائرات نقل عسكري مصرية".

يذكر أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين عام 2018، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين بالتناوب، وكان من المقرر إجراء دورة جديدة من تمرين (حماة النيل) في مايو القادم".

وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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