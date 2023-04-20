السودان وحرب الجنرالات

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وتضع هذه الحرب، البلاد أمام مستقبل مجهول، يهدد طموحات وآمال السودانيين. في ظل المعارك، تبعات الصراع تلقي بثقلها على كثيرين ومنهم المرضى في المستشفيات والطلاب الذين احتجز بعضهم داخل مدارسهم بسبب المعارك.

في مصر، أثار اعلان نتفليكس عن انتاجها فيلما اسمُهُ الملكة كليوباترا جدلاً واسعاً حتى قبل عرضه، لأنه يظهر كليوباترا سمراء البشرة، وهو ما أثار غضبا واسعا لاسيما لدى المصريين والمختصين بالتاريخ، كون كليوباترا من أصل يوناني ولم تكن سمراء البشرة.

اما الهند، فقد كانت محور الأخبار قبل أيام، وذلك بعد اغتيال السياسي عتيق أحمد وشقيقه أمام عدسات الكاميرات، فيما تم اعتقال المنفذين. عتيق أحمد نائب سابق في البرلمان الهندي ويمثل الناخبين المسلمين في البلاد.

اما الولايات المتحدة فقد أصبحت حوادث اطلاق النار فيها مسلسلا له حلقات متواصلة. لا يمر اسبوع ربما الا وتشهد الولايات المتحدة حادثة اطلاق نار. واخر حلقات مسلسل العنف هذا، اطلاق نار في حفلة عيد ميلاد في ولاية الاباما.

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