الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الليبي ينفي مساندة طرف على حساب آخر في السودان

الجيش الليبي ينفي مساندة طرف على حساب آخر في السودان
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

نفت القيادة العامة للجيش الليبي، صباح اليوم الخميس، تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان، قائلا إنه مستعد للوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال.

العالم- ليبيا

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان: "ننفي نفيا قاطعا ما تناولته وسائل إعلام مأجورة حول قيامنا بتقديم الدعم لطرف ضد الطرف الأخر وسنظل مع استقرار السودان وسلامته".

وأضاف المسماري: "نجري اتصالات مع الأطراف المعنية ومستعدون للعب دور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال".

ودعت القيادة العامة للجيش الليبي لتشكيل لجنة وساطة مشتركة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لبذل المساعي لوقف إطلاق النار والوصول للتهدئة، بحسب البيان.

وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.

روابط ذات صلة

ليبيا تؤكد استعدادها لـ"لعب"دور الوساطة بين الأطراف السودانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو .. الاحتلال يقتحم منزلاً في بيت لحم ويعتقل 4 فلسطينيين

كوهين في تركمانستان لافتتاح سفارة للاحتلال

بالفيديو.. اشتباكات مسلحة خلال اقتحام المحتلين بلدة في جنوب نابلس

حجم التبادل التجاري بين إيران والصين بلغ اكثر من 4 مليارات دولار في 3 أشهر

الجيش الليبي ينفي مساندة طرف على حساب آخر في السودان

سيئول تلعن أنها لا تزود كييف بالسلاح من أجل إستقرار العلاقات مع روسيا