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سفير ايران الجديد في اسبانيا يلتقي امير عبداللهيان

سفير ايران الجديد في اسبانيا يلتقي امير عبداللهيان
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

التقى سفير إيران الجديد في إسبانيا رضا زبيب، مع وزير الخارجية الاراني حسين أمير عبد اللهيان عشية توجهه الى مقر مهام عمله .

العالم - ايران

وعشية توجهه الى مقر مهام عمله التقى "رضا زبيب" ، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسبانيا بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان .

وكان وضع العلاقات بين إيران وإسبانيا ومحاور التعاون الثنائي من بين الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع.

وأشار حسين أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع ، إلى العلاقات الودية والعريقة بين إيران وإسبانيا ، واكد على ضرورة تطوير العلاقات ، بما في ذلك تبادل الوفود المتخصصة في مختلف المجالات ومنها العلاقات السياسية والأكاديمية والبرلمانية وذكر بأهمية الاهتمام بالاستفادة من قدرات منظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي لزيتون ومقره إسبانيا.

وحل رضا زبيب محل سفير إيران السابق لدى إسبانيا ، حسن قشقاوي ، وقد شغل سابقًا منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشرق آسيا وألمحيط الهادئ في وزارة الخارجية ومدير عام أمريكا ، مدير عام الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية ، وسفير إيران لدى قبرص .

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