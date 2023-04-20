الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ضبط أكثر من 100 نوع من الأسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان

ضبط أكثر من 100 نوع من الأسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد شرطة سيستان وبلوشستان عن تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر وضبط أكثر من 100 نوع من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة في هذه المحافظة.

العالم - ايران

وقال العميد دوست علي جليليان مساء الأربعاء: إن "مخابرات سيستان وبلوشستان وشرطة الأمن العام تعرفت على عصابة تهريب أسلحة وذخائر كانت تقوم بتهريب أسلحة وذخائر من حدود المحافظة إلى مدن المحافظة. "

وتابع: إن عناصر هذه العصابة الذين كانوا ينقلون شحنتين أسلحة إلى مدينتي خاش وإيرانشهر اليوم الاربعاء سقطوا في فخ الشرطة وتفاجأوا بعمليتين للشرطة.

وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان: في هذه العمليات ، تم العثور على 112 نوعًا من الأسلحة ، بما في ذلك 104 مسدسات ، و 6 بنادق كلاشينكوف ، و جرينوف واحد ، و بندقية صيد واحدة ، بالإضافة إلى 1137 خرطوشة كلاش ، و 444 خرطوشة جرينوف ، و 215 ذخيرة مسدسات كما تم الاستيلاء على 6 خراطيش كلاشينكوف وكمية كبيرة من الاسلحة والذخائر.

وأشار العميد جليليان إلى أنه تم خلال هذه العمليات اعتقال ثلاثة مهربين وضبط سيارتين ودراجة نارية.

روابط ذات صلة

استشهاد احد قوات حرس الحدود في مدينة سراوان جنوب شرقي البلاد

استشهاد عنصرين من قوات الأمن الداخلي في سيستان وبلوشستان

مصدر مطلع: هروب عميل أجهزة التجسس في سيستان وبلوشستان إلى الخارج

العميد رادان: سنتصدى بحزم للمخلين بأمن سيستان وبلوشستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الليبي ينفي مساندة طرف على حساب آخر في السودان

سيئول تلعن أنها لا تزود كييف بالسلاح من أجل إستقرار العلاقات مع روسيا

قاضي تحقيق تونسي يأمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض

إشتداد الصراع في السودان وهدنة جديدة

نقل الشيخ خضر عدنان لمشفى غير معلوم نتيجة تدهور وضعه الصحي

ضبط أكثر من 100 نوع من الأسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان