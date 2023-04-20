أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الخميس 20 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

إعتراف جنرالات بتل أبيب من أن الصواريخ الإيرانية ستدمر الكيان الصهيوني برمته في أية مواجهة .

- جوان ..

أنباء عن تنسيق فرنسي صيني سري لإعداد مبادرة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا .

- جمهوري اسلامي ..

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الفقر وزيادة عدد الفقراء للضعف بأفغانستان بوصول طالبان للسلطة .

- عصر ايرانيان ..

تزايد هلع تل أبيب من تقارب السعودية مع إيران وتحركها بمسار وقف الحرب على اليمن .

- خراسان ..

رئيس جمهورية أذربيجان يستقبل وزير خارجية الكيان الصهيوني بباكو ومباحثات لتعزيز العلاقات ..

- اعتماد ..

تأجج نيران الإحتجاجات والتظاهرات بفرنسا ضد قانون التقاعد الجديد , وتصعيد الشرطة إجراءاتها القمعية .

- ابرار ..

رئيس الوزراء العراقي يؤكد .. لن نسمح بتحول العراق لمنصة لإستهداف بلدان الجوار .

- ارمان امروز ..

إحتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول القصر الرئاسي بالخرطوم ..

- مردم سالاري ..

محافل إعلامية غربية تتحدث عن تبدد أحلام نتنياهو إثر إستئناف العلاقات بين السعودية وإيران .

- رسالت ..

وزير الخارجية السوري .. سنرد لامحالة على جرائم وإعتداءات الكيان الصهيوني في الوقت المناسب .

- رويش ملت ..

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للأغراض العسكرية للفضاء .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( هلع الصهاينة من إشتعال عدة جبهات للمقاومة) ..

اُضطُرَّ الكيان الصهيوني لابتلاع الإذلال الذي فرضته عليه الضربات الصاروخية القادمة من جنوب لبنان في اجواء التصعيد الاخير بينه وقوى المقاومة الفلسطينية والاكتفاء باستهداف اراض خالية من السكان بجنوب لبنان لتغطية هلعِه مدعيا استهداف مواقع لحماس .

( إن هلع الكيان الصهيوني من إشتعال عدة جبهات للمقاومة في آن واحد يقف وراء تردده في تصعيد هجماته في المواجهات الأخيرة )

وهي مواجهات بدأت بقصف صاروخي من غزة ردا على الاقتحام الصهيوني للمسجد الاقصى , وجاءت المفاجأة في خضم التصعيد الصهيوني على غزة باطلاق المقاومة عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على مواقع الكيان بالجليل الاعلى لتنضم هذه الصواريخ لصواريخِ غزة, وعندها ادركت تل ابيب ان التصعيد يعني مواجهة عشرات الالاف من الصواريخ , واضطُرَّ الكيان للتراجع والتهدئة وابتلاع الهزيمة .

2- كيهان ..

جاء في جانب من استعراضٍ طويل لجذور الازمة في السودان نشرته صحيفة كيهان بعنوان (الإضطراباتُ في السودان من البداية للأوج)..

الازمةُ الساخنة الخطيرة التي تعصف بالسودان حاليا, تفجرت على خلفيةِ جذورٍ وعواملَ ترتبط في الاساس بخلافات حول شكل النظام السياسي بالخرطوم بعد الاطاحة بحكم عمر البشير الديكتاتوري .

( إن حرب الجنرالات بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع تنذر بإشعال نيران حرب أهلية شاملة تهدد وحدة أراضي السودان)

وتهدد مستقبلَ هذا البلد والعمليةَ السياسية برمتها فيه .

والذي حدث منذ ايام هو ان قائد الجيش رئيسَ مجلس السيادة الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان وقَّع على الاتفاق السياسي الاطاري مع قادة الاحزاب السياسية , وهو اتفاقٌ يرتبط بنقل السلطة لحكومةٍ مدنية وعودةِ الجيش لثكناته ودمجِ الدعم السريع بالجيش وتحديدِ آليات ايجاد النظام السياسي الجديد بالسودان , الا ان الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي " قائدَ الدعم السريع رفض هذا الاتفاق السياسي واندلعت شرارةُ القتال.

3- ابرار ..

في تقريرها ( إغلاق مكاتب حركة النهضة ) كتبت صحيفة ابرار عن الاوضاع في تونس قائلة..

بعد اعتقال قوى الامن زعيم حركة النهضة الاسلامية الميول راشد الغنوشي , تحدثت اوساط هذه الحركة عن حملة اعتقالات واسعة النطاق للناشطين السياسيين المناهضين لسياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد .

( حركة النهضة تحدثت عن إغلاق مكاتبها من قبل السلطات في كل أرجاء تونس محذرة أن الأمر مقدمة لحلها وحظر نشاطاتها)

من جانبها اعلنت النيابة العامة بتونس ان اعتقال الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان التونسي المنحل يرتبط بتصريحاته الاخيرة , وهي تصريحات اعتبرتها السلطات تحريضية وبمثابة دعوة للعنف والاقتتال.

4- خراسان ..

صحيفةُ خراسان كتبت في مقالها(سوريا والقلق الصهيوني المتزايد )..

بعد الصدمة الكبيرة التي هَزَّت الكيانَ الصهيوني وامريكا بتوصل ايران والسعودية لاتفاق باستئناف العلاقات الثنائية , جاءت الصدمة الثانية لتل ابيب وواشنطن بزيارة وزير الخارجية السعودي لدمشق بعد قطيعة 12 عاما في العلاقات.

( إن الكيان الصهيوني قلق من إنهيار مخططات فرض عزلة على سوريا وقلق من إنهيار مخطط تشكيل محور عبري – عربي)

ان التطورات والمناخات الايجابية الاخيرة في المنطقة والتي بدأت في الواقع باتفاق استئناف العلاقات بين ايران والسعودية لتصل الى حلحة الازمة اليمنية عبر اول زيارة لوفد سعودي للرياض, بلغت مرحلة خطيرة جدا بالنسبة للكيان الصهيوني وامريكا بتسارع توجه بلدان عربية سبق وان دعمت المعارضة المسلحة بسوريا ضد نظام الاسد , لاعادة جسور العلاقات مع سوريا وادارة ظهرها عمليا لكل مخططات واشنطن وتل ابيب ضد دمشق .ان ما يحدث قد ينعكس على نظم عربية دخلت مسار التطبيع مع الكيان في السنوات الاخيرة وذلك بشكل يُجمد هذا المسار او ربما يُلغيه .

5- عصر ايرانيان..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها (يخطئ كبار المسؤولين بباكو بإختبار صبر إيران) ..

يصر كبار المسؤولين في جمهورية اذربيجان المجاورة على مواصلة سياسات تحمل تهديدا للامن والاستقرار في منطقة جنوب القفقاس رغم كل نصائح ايران وتحذيراتها من خطر الانزلاق باجندات اجنبية وفتح ابواب هذه الجمهورية لتحركاتِ ومخططات الكيان الصهيوني .

( إن باكو تخطئ بحساباتها بأي رهان على الكيان الصهيوني وأية جهات أجنبية , وتخطئ إذا ماتصورت أن صبر ايران لانهاية له)

بالطبع لامجال للمقارنة بين امكانيات وقدرات وحجم هذه الجمهورية بقدرات وحجم وامكانيات ايران التي باتت لاقوة اقليمية كبرى فحسب بل قوة لها ثقلها الكبير في الموازنات والمعادلات الاستراتيجية العالمية ايضا.

ان بلادنا تسعى لحل اية مشاكل عالقة واية اجواء سوء تفاهم مع جيرانها بالحوار والتعاون والتنسيق لضمان الامن والمصالح المشتركة , لكنها لن تسمح ابدا بتعرض امنها واستقرارها لاية تهديدات من اية جهة وهذا ما ينبغي لباكو فهمُه.