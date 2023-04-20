حجم التبادل التجاري بين إيران والصين بلغ اكثر من 4 مليارات دولار في 3 أشهر

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وأعلنت الجمارك الصينية أن التجارة بين إيران والصين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نمت بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 4 مليارات و 45 مليون دولار.

وبلغت التبادلات بين إيران والصين في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2022، 3 مليارات و 855 مليون دولار.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، استوردت الصين ما قيمته مليارا و 135 مليون دولار من البضائع من إيران ، والتي انخفضت بنسبة 41٪ مقارنة بالربع الاول من العام السابق. وكانت الصين قد استوردت سلعا من إيران بقيمة مليار و 929 مليون دولار في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2022. كان الانخفاض بنحو 20٪ في سعر النفط أحد أسباب انخفاض قيمة واردات الصين من إيران في الربع الأول من عام 2023.

ومع ذلك ، نمت صادرات الصين إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2023 بشكل ملحوظ بنسبة 51٪ لتصل إلى 2 مليار و 910 مليون دولار. وفي نفس الفترة من العام السابق ، صدرت الصين ما قيمته مليارا و 926 مليون دولار من البضائع إلى إيران.

وبحسب هذا التقرير ، استوردت الصين في الشهر الثالث من العام الحالي 445 مليون دولار من البضائع من إيران وصدرت اليها مليارا و 500 مليون دولار. وانخفضت واردات الصين من إيران في مارس بنسبة 38٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، لكن صادراتها إلى إيران زادت بنسبة 151٪ .