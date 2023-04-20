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شاهد.. الرأي العالم السوداني حول القتال العسكري

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد استاذ العلوم السياسية جمال زهران، أن الرأي العام السوداني والعربي يدين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لأنهما سبب إجهاض العملية السياسية في السودان.

العالم - خاص بالعالم

قال زهران في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن السودان كان على مقربة من حل أزمته إلا أن قوتين كبيرتين بيدهم السلاح والقوة (قوات الدعم السريع والجيش) أصرتا على إجهاض فكرة الانتقال إلى حكومة مدنية حسب التوافق في الإطار السياسي.

وأضاف أن، الرأي العام السوداني والعربي يدين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لأنهما سبب إجهاض العملية السياسية في السودان، مشيرين إلى أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ادخل السودان في دوامة لا سبيل للخروج منها.

ورأى استاذ العلوم السياسية، أن كلتا القوتين المتحاربتين على السلطة في السودان (الجيش ودعم السريع) لا يصلحان أن يكونا على رأس السلطة، معتبرين الشعب السوداني بأنه المحور في تقرير مسير البلاد وإنهاء الصراع المندلع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أكد استاذ العلوم السياسية جمال زهران، أن هناك غموضا يلتف حول المشهد السوداني، مشيرين إلى أن هناك قوة إقليمية تغذي الصراع في السودان من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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