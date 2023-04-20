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بالفيديو .. الاحتلال يقتحم منزلاً في بيت لحم ويعتقل 4 فلسطينيين

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مخيم الدهيشة شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن قوة كبيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة وداهمت منزلاً لأحد المواطنين وألحقت به أضراراً فادحة قبل أن تعتقل 4 من ساكنيه.

وأظهر مقطع فيديو، حجم وآثار الدمار الذي خلفه الاحتلال عقب اقتحامه منزلًا في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم.

وأُصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 20 ابريل 2023، خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الخميس، بين مقاومين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير لبلدة بيتا بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه القوات المقتحمة المعززة الجيبات العسكرية بقرب جبل العرمة.

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بالفيديو .. الاحتلال يقتحم منزلاً في بيت لحم ويعتقل 4 فلسطينيين

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