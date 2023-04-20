إتفاق بين الحكومة العراقية ومنطقة كردستان لإستئناف تصدير النفط

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وقال العوادي، في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء نوّه خلال حواره مع عدد من القنوات التلفزيونية إلى أن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان "من الممكن أن يتم خلال أيام"، مضيفاً أن "المعلومات المتوافرة تفيد بأننا في اللحظات الأخيرة (لاستئناف التصدير)، وما تبقى مجرد إجراءات فنية".



واشار إلى أن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ينفذان اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، و"هناك إجراءات فنية كثيرة، تشمل فتح الاعتمادات والحسابات، ومخاطبات مع البنك المركزي، ومراسلات بين وزارتي النفط والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى مخاطبات مع الشركات التي تشتري النفط".



ولفت إلى أن شركة سومو "من الممكن أن تقوم خلال أيام قليلة جداً بتوجيه خطاب رسمي إلى الجمهورية التركية، لكي تقوم بضخ النفط من جديد"، موضحاً: " بناء على ما تفضل به رئيس الوزراء والمعلومات المتوفرة من وزارة النفط، نتحدث عن أيام قليلة يحسم خلالها هذا الملف".

