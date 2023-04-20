دبي.. توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين

العالم- الإمارات

وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم استقبال عدد محدود من المسافرين السودانيين، بعد توقفهم في دبي بسبب عدم تمكنهم من استكمال رحلة العودة إلى بلادهم بسبب إلغاء رحلات الطيران المتجهة إلى هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.

وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

ويحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأعلن الطرفان، أمس الأربعاء، الموافقة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة بعد دعوات دولية، حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من تقديم المساعدات الإغاثية الضرورية.