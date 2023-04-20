الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

دبي.. توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين

دبي.. توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مطارات دبي أنها ستوفر إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين، الذين لم يتمكنوا من استكمال رحلاتهم إلى الخرطوم بسبب الظروف التي يشهدها السودان.

العالم- الإمارات

وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم استقبال عدد محدود من المسافرين السودانيين، بعد توقفهم في دبي بسبب عدم تمكنهم من استكمال رحلة العودة إلى بلادهم بسبب إلغاء رحلات الطيران المتجهة إلى هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.

وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

ويحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأعلن الطرفان، أمس الأربعاء، الموافقة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة بعد دعوات دولية، حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من تقديم المساعدات الإغاثية الضرورية.

روابط ذات صلة

وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق بناية سكنية في دبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: وزارة الدفاع الإيرانية تسلم الجيش 200طائرة مسيرة

شاهد بالفيديو.. السودان.. خروج عدد کبير من المستشفيات عن الخدمة

صادرات الأجهزة المنزلية الايرانية تنمو 12 بالمئة

خطط لبناء 2969 وحدة استيطانية بالقدس والاحتلال يسلب أراضٍ في قلقيلية

ألمانيا: إضرابات جديدة تشمل السكك الحديدية والمطارات

دبي.. توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين