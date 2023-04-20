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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قوات الدعم السريع السودانية تقول في بيان إنها سلمت الصليب الأحمر الدولي 27 جنديا مصريا
قاضي تحقيق تونسي يأمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي
أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة
الولايات المتحدة تفرض حضرا على احدى الشخصيات و6 كيانات بذريعة ارتباطهم بالبرنامج الايراني لصناعة الطائرات المسيرة
البعثات الدبلوماسية الى السودان في بيان تحث اطراف النزاع على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة
البعثات الدبلوماسية الى السودان في بيان تحث اطراف النزاع على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة
البعثات الدبلوماسية الى السودان :: ندعو طرفي الاشتباكات بالتمسك بالتزاماتهما وفقا للقانونن الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين
اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم
نقابة الصحفيين السودانيين : عدد من العاملينن في الاذاعة والتلفزيون محتجزون بمباني الهيئة في ام درمان
مراسل العالم : الدعم السريع يقول انه نقل الجنود المصريين من مروي الى الخرطوم
قاضي تحقيق تونسي يأمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.