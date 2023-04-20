الاحتلال يعتزم بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس +فيديو

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، بغية ترسيخ سيطرتها الكاملة على مزيد من الأراضي المقدسية، وفصلها عن الضفة الغربية في جميع الاتجاهات، وحسم الوضع الديمغرافي والجغرافي في المدينة لصالح المستوطنين.

حيث صادقت 'اللجنة اللوائية الإسرائيلية' في القدس المحتلة مؤخرا على مخططات لبناء ألفين و969 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات 'التلة الفرنسية'، و'بسغات زئيف'، و'جفعات شاكيد'.

وتعد هذه المخططات من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف حسم الوضع الديمغرافي والجغرافي في المدينة المحتلة لصالح المستوطنين.

ويعمل الاحتلال بشكل متسارع على خنق مدينة القدس عبر الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتحويلها للاستيطان، واستغلال كل المسطحات الفارغة لبناء المستوطنات.

ويؤكد خبراء فلسطينيون أن سلطات الاحتلال ستصادر آلاف الدونمات من أراضي المقدسيين في وسط وجنوب وشرقي المدينة، ما يهدد التجمعات السكانية المتواجدة في المناطق المستهدفة.

ويضيف الخبراء أن إقامة هذه الوحدات الاستيطانية ترمي إلى تطويق التجمعات السكنية وتحويلها إلى جزر محاصرة تحيط بها المستوطنات من كل الجهات، ولا يوجد بينها أي تواصل جغرافي، بالإضافة إلى عزل القدس عن محيطها، وفصلها تماما عن الضفة الغربية.

كما يسعى الاحتلال لتغيير النمط العمراني وطمس المشهد الحضاري في مدينة القدس المحتلة بشكل كامل، وفرض وقائع تهويدية على المدينة، حتى تصبح ذات أغلبية يهودية.

ويتوقع الخبراء تصاعد الهجمة الإسرائيلية على القدس المحتلة بعد شهر رمضان المبارك، سواء من ناحية الاستيطان أو عمليات هدم المنازل، في محاولة من الاحتلال لبسط هيمنته وسيطرته على المدينة.