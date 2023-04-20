الرئيسان المصري والإماراتي يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

العالم- مصر

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان.

وتناول الاتصال ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي، في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وكانت الإمارات قد أعلنت نجاح الوساطة التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع مصر لتأمين سلامة الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع، وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم.