الأسد يتلقى مزيداً من برقيات التهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء

العالم-سوريا

وتلقى الأسد برقيات من عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، والرئيس دانييل أورتيغا رئيس نيكارغوا والسيدة روزاريو موريللو نائب رئيس نيكاراغوا، والرئيس فو فان ثيونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأسد تلقى في السابع عشر من نيسان الجاري برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة، تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من الاستقرار والتقدم، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وسورية في مختلف المجالات.