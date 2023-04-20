الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تؤكد أن المبادرة الإنسانية بإطلاق أسرى من المرتزقة شملت العشرات من المرضى وكبار السن

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مشروع استيطاني جديد لقطع التواصل بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم

الغارديان تصف ما يجري بالسودان: جنرال ضد جنرال وكلاهما ضد الشعب!

إيران...احتجاز 6 زوارق محملة بالوقود المهرب في جنوب سيستان وبلوشستان

الجمعة أوالسبت..متى سيكون أول أيام الفطر 2023؟

"روبرت كيندي" يعلن خوضه رسميا في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بأمريكا

القبض على عنصرين ارهابيين وضبط 224 قطعة سلاح جنوب شرق ايران