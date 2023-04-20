قناة العالم
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
لجنة شؤون الأسرى في صنعاء: نأمل أن تقابل مبادرتنا الإنسانية بمبادرة إيجابية من الطرف الآخر تجاه أسرانا
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تؤكد أن المبادرة الإنسانية بإطلاق أسرى من المرتزقة شملت العشرات من المرضى وكبار السن
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تطلق سراح 77 أسيراً من الطرف الآخر بتوجيهات من السيد عبدالملك الحوثي
قائد قوات الدعم السريع السودانية يقول إنه مستعد للالتزام بهدنة خلال عيد الفطر
قوات الدعم السريع السودانية تقول في بيان إنها سلمت الصليب الأحمر الدولي 27 جنديا مصريا
قاضي تحقيق تونسي يأمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي
أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة
الولايات المتحدة تفرض حضرا على احدى الشخصيات و6 كيانات بذريعة ارتباطهم بالبرنامج الايراني لصناعة الطائرات المسيرة
البعثات الدبلوماسية الى السودان في بيان تحث اطراف النزاع على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة
البعثات الدبلوماسية الى السودان في بيان تحث اطراف النزاع على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة
لجنة شؤون الأسرى في صنعاء: نأمل أن تقابل مبادرتنا الإنسانية بمبادرة إيجابية من الطرف الآخر تجاه أسرانا
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
تداعيات إعتقال الغنوشي على أزمة تونس
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٦
العالم الاسلامي
إشتداد الصراع في السودان وهدنة جديدة
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨
هاشتاغ
السودان وحرب الجنرالات
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١
خاص بالعالم- مراسلون
هل تقضي إسقاطات الصراع السوداني على آمال حل الأزمة الليبية؟
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١
مع الحدث
فيصل بن فرحان في دمشق والعودة العربية لسورية
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧
أهم الأخبار
المعادلة الإقليمية بعد عودة العلاقات بين طهران والرياض
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
مشروع استيطاني جديد لقطع التواصل بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم
الغارديان تصف ما يجري بالسودان: جنرال ضد جنرال وكلاهما ضد الشعب!
إيران...احتجاز 6 زوارق محملة بالوقود المهرب في جنوب سيستان وبلوشستان
الجمعة أوالسبت..متى سيكون أول أيام الفطر 2023؟
"روبرت كيندي" يعلن خوضه رسميا في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بأمريكا
القبض على عنصرين ارهابيين وضبط 224 قطعة سلاح جنوب شرق ايران
مقالات و تحليلات
الغارديان تصف ما يجري بالسودان: جنرال ضد جنرال وكلاهما ضد الشعب!
مارأيكم.. القتال العسكري في السودان إلى أين؟
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
ما رأيكم.. بالتوجه العربي نحو دمشق؟
العلاقات العربية: الخروج من الهيمنة للتعاون الإقليمي
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.