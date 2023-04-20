مشروع استيطاني جديد لقطع التواصل بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم

العالم - خاص بالعالم

مشروع استيطاني جديد في القدس المحتلة هدفه هذه المرة انهاء التواصل الجغرافي بين المدينة ومحيطها الفلسطيني.. بلدية الاحتلال الاسرائيلية في القدس نشرت في الساعات الماضية مخططا استيطانيا جديدا لتوسيع البناء بمستوطنة جفعات همتوس المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا وذلك لقطع التواصل بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم في، وقت صادقت اللجنة اللوائية الإسرائيلية، على توسيع مستوطنة جفعات شاكيد بـ 700 وحدة جديدة.

وقال الخبير بالشأن الاسرائيلي جلال رمانة، لقناة العالم: هذه عقيدة الاستيطان منذ البداية، بمعنى؛ حتى لو جاء المفاوض وكان هناك اتفاق على مفاوضات حقيقية، فالامر الواقع هو الذي سيفرض نفسه..

القرارات الاستيطانية الجديدة هدفها كما يرى المراقبون تصدير ازمة حكومة نتنياهو وايضا استكمال المشروع الذي رفعته هذه الحكومة منذ البداية والذي يقوم على زيادة البناء الاستيطاني وزيادة عدد المستوطنين بالاضافة الى ان هذه القرارات تشكل ضربة للفلسطينيين والعرب الذين حاولوا احتواء الوضع عبر مؤتمرين امنيين في العقبة وشرم الشيخ.

حكومة نتنياهو بقراراتها الاستيطانية تنسف اي امكانية للحلول السياسية اليوم ومستقبلا.

قال عضو المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية حلمي الاعرج، لقناة العالم: هي رسالة للسلطة الفلسطينية ان مسار شرم الشيخ العقبة هو غير مجدي وان التوجه الى الشعب في مقاومته الشاملة ضد هذا المحتل هو الرادع له.

المستوطنات في الضفة الغربية تشكل الالغام الرئيسة لتفجير اي امكانية لإقامة دولة فلسطينية.